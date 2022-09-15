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В Мелитополе зафиксировали два взрыва — Рогов

15:12 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва зафиксировали днем в четверг в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В городе были слышны два взрыва», — написал он в телеграм-канале. Рогов добавил, что о деталях произошедшего сообщит позже.

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