В Мелитополе зафиксировали два взрыва — Рогов
15:12 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два взрыва зафиксировали днем в четверг в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! В городе были слышны два взрыва», — написал он в телеграм-канале. Рогов добавил, что о деталях произошедшего сообщит позже.
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