Песков назвал ложью утверждения о планах мобилизовать до 1 млн человек
16:12 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о планах призвать до 1 млн россиян в рамках частичной мобилизации.
«Это ложь», — сказал он ТАСС.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Всего в нем десять пунктов, при этом седьмой официально не опубликован. В самом документе он значится как «для служебного пользования».
Издание «Новая газета. Европа» утверждает, что в закрытом седьмом пункте указа говорится о возможности призыва до 1 млн человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в ходе объявленной в стране частичной мобилизации на службу будут призваны 300 тыс. человек.
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