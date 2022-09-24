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Вместо диалога и поиска компромиссов Запад устраивает провокации и инсценировки - Лавров

21:20 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в области международной безопасности стремительно деградирует, Запад вместо честного диалога и поиска компромиссов идет на грубые провокации и инсценировки. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что мир переживает «непростой, драматический момент». «Кризисные явления нарастают. Положение в области международной безопасности стремительно деградирует. Вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями. Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола», — указал глава МИД РФ.

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