Белый дом: Любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США «на очень высоком уровне» заявили Москве, что последствия применения РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ. С таким утверждением помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в интервью телекомпании Си-би-эс.

«Мы напрямую <…> на очень высоком уровне довели до сведения Кремля, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что США <…> [и] наши союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой», — сказал он. Стенограмма интервью была опубликована в воскресенье на сайте Си-би-эс.