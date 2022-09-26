Вице-мэр Ракова: Врачи московских поликлиник провели телемедицинские консультации уже для 380 тыс. пациентов
11:58 26.09.2022
С февраля нынешнего года внедренные в Москве телемедицинские технологии позволили 380 тыс. москвичей совершить на 600 тыс. визитов в поликлиники меньше. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сервис телемедицины в формате «врач-пациент» в московских поликлиниках для больных с ОРВИ и COVID-19 был внедрен во время распространения штамма «омикрон» в феврале. «Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью, - говорит Ракова. - Телемедицина доказала свою эффективность: с момента запуска она позволила освободить 380 тыс. пациентов от лишних визитов в поликлиники. Медики столичных амбулаторий провели уже 600 тыс. телемедицинских консультаций».
Как отмечает заместитель мэра, сферу применения телемедицины в Москве в перспективе планируют расширить, чтобы помощь медиков в подобном формате могли получать больше пациентов.
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