Украина начала разыскивать граждан, принявших участие в организации референдумов — МИД
11:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Украины заявил, что компетентные органы уже приступили к розыску украинцев, принявших участие в организации референдумов на неподконтрольных Киеву территориях.
«Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа <…>, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности», — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что организаторам референдумов грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Для них также предусмотрено лишение права занимать определенные должности сроком до 15 лет. Кроме того, Верещук допускала, что действия граждан, принявших участие в референдуме, может подпадать под статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», и тогда им грозит до пяти лет лишения свободы.
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