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На границе России и Грузии развернули мобилизационный пункт призыва

12:20 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизационный пункт призыва развернут на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Подлежащим призыву гражданам РФ из числа желающих выехать в Грузию вручают повестки, сообщили ТАСС в военном комиссариате республики в среду.

«На контрольно-пропускном пункте „Верхний Ларс“ развернут мобилизационный пункт призыва. Погрануправлению на границе переданы списки граждан, которые подлежат частичной мобилизации. Вместе с нашими сотрудниками они вручаются желающим пересечь границу, которые обязаны прибыть в военный комиссариат», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при этом комиссариат не вправе запрещать выезд гражданам, которым вручили повестки.

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