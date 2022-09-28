На границе России и Грузии развернули мобилизационный пункт призыва

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизационный пункт призыва развернут на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Подлежащим призыву гражданам РФ из числа желающих выехать в Грузию вручают повестки, сообщили ТАСС в военном комиссариате республики в среду.

«На контрольно-пропускном пункте „Верхний Ларс“ развернут мобилизационный пункт призыва. Погрануправлению на границе переданы списки граждан, которые подлежат частичной мобилизации. Вместе с нашими сотрудниками они вручаются желающим пересечь границу, которые обязаны прибыть в военный комиссариат», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при этом комиссариат не вправе запрещать выезд гражданам, которым вручили повестки.