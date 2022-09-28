На выплату маткапитала в 2023 году выделят более 550 млрд рублей - Котяков
21:20 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка — на 85,9 тыс. рублей и составит 779 тысяч рублей. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей», — передают его слова в пресс-службе министерства.
Как напомнили в Минтруде, по поручению президента размер материнского капитала с этого года индексируется ежегодно с 1 февраля исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год. Общий объем средств на предоставление маткапитала запланирован в проекте бюджета Социального фонда на 2023 год в сумме 550,7 млрд рублей.
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