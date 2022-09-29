Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации

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Московские временные мобилизационные пункты продолжают прием добровольцев и горожан, получивших повестки из военкомата.«Я являюсь офицером запаса. Соответственно прибыл на место, готов выполнить любую задачу. Я всем сказал, что если что, я готов. Мы должны проявить верность Родине, патриотизм, любовь к семье», - заявил один из пришедших на пункт москвичей телеканалу «Москва 24».

По словам корреспондента, во временных пунктах создали удобные условия для мобилизованных: «Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию».

Как отмечают журналисты, в мобилизационный пункт по повестке нередко приходят мужчины уже в форме, со всеми необходимыми вещами, готовые отправиться на службу. Также приходят и добровольцы, который достаточно предъявить военный билет и сообщить о своем желании присоединиться к военным.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По данным Минобороны, в ее рамках планируют набрать около 300 тыс. резервистов. В Москве действуют специальные временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.