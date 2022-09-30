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Тарифы на электроэнергию выросли в Японии за год на 20-30%

09:32 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы на электроэнергию для бытового использования увеличились в Японии за минувший год примерно на 20%, для промышленного применения — на 30%. Об этом сообщил в пятницу на слушаниях в одной из комиссий нижней палаты парламента министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

По его оценке, сообщает информационное агентство Киодо, весной будущего года плата за электроэнергию может подняться еще на 20-30%. Министр объяснил это ростом расходов на закупки сжиженного природного газа и угля, которые Япония практически целиком завозит из-за границы. По его словам, правительство сейчас экстренно разрабатывает пакет мер, призванных смягчить шок, который вызывает в экономике страны рост расходов на электроэнергию.

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