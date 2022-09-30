Жителю Ростокина в Москве аннулировали повестку в военкомате сразу после проверки данных
12:38 30.09.2022
После уточнения учетных данных в военкомате, жителю района Ростокино Кириллу Белозерову сообщили, что он не будет мобилизован. Как сообщил москвич, ему принесли повестку, с которой он отправился в резервный пункт мобилизации на ВДНХ, в павильон №46. «Мне сказали, что я негоден, что по здоровью не прохожу. Очень быстро разобрались, мгновенно, минут за 20. Сказали, что я не подхожу к мобилизации и что могу быть свободен», - отметил Белозеров.
Как уже сообщала «Независимая газета», военный комиссариат Москвы и правительство мегаполиса смогли в сжатые сроки провести актуализацию баз данных москвичей, состоящих на воинском учете в мегаполисе. Тем, кому ранее были направлены повестки, сформированные в результате использования неполных или недостоверных данных, разослали уведомления об отзыве таких повесток. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в военкоматах были созданы специальные группы, которые занимаются рассмотрением жалоб москвичей по вопросам призыва.
Напомним, частичная мобилизация в РФ была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября.
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