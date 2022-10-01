Москвич рассказал об отзыве повестки за день в результате проверки данных в военкомате

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Повестка сотрудника управы района Ростокино в Москве Владислава Скрябнева была аннулирована за один день в результате поверки учетных данных в военкомате. «Я получил отзыв повестки, - рассказал москвич. - Саму повестку мне вручили недавно, вчера, не было понятия, почему она пришла. И сегодня мне вручили документ, отзыв моей повестки. Оперативно сработали, буквально за один день».

По словам Скрябнева, сейчас он находится на госслужбе. «Мне кажется, именно бронь с работы помогла в этом плане», - рассказал он.

Как уже сообщала «Независимая газета», военным комиссариатом Москвы и правительством столицы была проведена актуализация баз учетных данных москвичей, состоящих на воинском учете. В случаях направления повесток, выданных на основании неполных или неверных учетных данных, горожанам были разосланы уведомления об отзыве этих документов. В военкоматах мегаполиса были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.