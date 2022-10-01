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НОВОСТИ

Москвич получил отзыв повестки после проверки данных о состоянии здоровья в военкомате

14:12 01.10.2022

Повестка по поводу частичной мобилизации, направленная москвичу Андрею Воронкову, была отозвана военкоматом в связи с состоянием здоровья резервиста после проверки данных в военкомате. Об этом сам Воронков сообщил СМИ. По его словам, повестка пришла в понедельник, в военкомат надо было идти во вторник. «Я пришел в военкомат. Потом прошел медкомиссию, ну и по состоянию здоровья мне эту повестку отозвали», - сообщил горожанин.

Как уже сообщала «Независимая газета», в связи с частичной мобилизацией, стартовавшей в России 21 сентября, москвичам начали поступать повестки. Некоторые из них были сформированы на основе неполных данных военкоматов. 

Военный комиссариат Москвы и правительство города смогли в сжатые сроки актуализировать базу данных жителей мегаполиса, состоящих на воинском учете. В выявленных случаях направления повесток, выписанных на основании недостоверных сведений, горожанам были разосланы уведомления об отзыве этих документов. В военкоматах, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, действуют специальные группы, рассматривающие жалобы резервистов по вопросам призыва и мобилизации.

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