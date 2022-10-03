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Собянин: Меры поддержки будут оказываться мобилизованным и их семьям на всем протяжении СВО

15:13 03.10.2022

Московские власти намерены оказывать поддержку мобилизованным и представителям их семей все время, пока будет длиться специальная военная операция (СВО) в Украине. По словам мэра Сергея Собянина, мобилизованные и их родные должны знать, что Москва позаботится о них. «Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям», - сообщил градоначальник.

В российской столице для этого создали специальный Центр поддержки семей мобилизованных. «Это направление, пожалуй, не менее важное, чем сама мобилизация, потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера, - отмечает мэр. - И, конечно, многие просто психологически даже не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный Центр оказания содействия семьям мобилизованных, которым здесь предоставляется набор услуг адресной помощи, включая материальную помощь, психологическую поддержку, юридическую помощь».
Семьи мобилизованных будут поддерживать в разных форматах. Детей помогут устроить в детские сады, школы, группы продленного дня, обеспечить питанием, перевести из одного детского сада в другой, наладят социальное обслуживание родителей мобилизованных. «Там тоже есть варианты помощи, связанные с социальным обслуживанием на дому и устройством в наши интернатные учреждения, и целый ряд других. Очень много вопросов, связанных с поиском работы, переобучением, в том числе даже таким, как обучение на получение водительских прав», - сообщил Собянин.

Кроме того, власти Москвы готовы помочь с оплатой детских садов и кружков, если в этом у семьи есть необходимость. «Что касается детских садов, продленки, питания, кружков и так далее, вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим: и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки и так далее. Если есть такая необходимость, то по заявлениям мы все это сделаем», - заявил градоначальник.

Отправленные на службу резервисты и из родные могут обращаться не только в центр поддержки семей мобилизованных, но также в созданные при военкоматах группы, занимающиеся вопросами направления москвичам повесток.

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