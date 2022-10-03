Собянин: Меры поддержки будут оказываться мобилизованным и их семьям на всем протяжении СВО
15:13 03.10.2022
Московские власти намерены оказывать поддержку мобилизованным и представителям их семей все время, пока будет длиться специальная военная операция (СВО) в Украине. По словам мэра Сергея Собянина, мобилизованные и их родные должны знать, что Москва позаботится о них. «Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям», - сообщил градоначальник.
В российской столице для этого создали специальный Центр поддержки семей мобилизованных. «Это направление, пожалуй, не менее важное, чем сама мобилизация, потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера, - отмечает мэр. - И, конечно, многие просто психологически даже не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный Центр оказания содействия семьям мобилизованных, которым здесь предоставляется набор услуг адресной помощи, включая материальную помощь, психологическую поддержку, юридическую помощь».
Семьи мобилизованных будут поддерживать в разных форматах. Детей помогут устроить в детские сады, школы, группы продленного дня, обеспечить питанием, перевести из одного детского сада в другой, наладят социальное обслуживание родителей мобилизованных. «Там тоже есть варианты помощи, связанные с социальным обслуживанием на дому и устройством в наши интернатные учреждения, и целый ряд других. Очень много вопросов, связанных с поиском работы, переобучением, в том числе даже таким, как обучение на получение водительских прав», - сообщил Собянин.
Кроме того, власти Москвы готовы помочь с оплатой детских садов и кружков, если в этом у семьи есть необходимость. «Что касается детских садов, продленки, питания, кружков и так далее, вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим: и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки и так далее. Если есть такая необходимость, то по заявлениям мы все это сделаем», - заявил градоначальник.
Отправленные на службу резервисты и из родные могут обращаться не только в центр поддержки семей мобилизованных, но также в созданные при военкоматах группы, занимающиеся вопросами направления москвичам повесток.
НОВОСТИ
- 15:20 03.10.2022
- Забывая о собственных вторжениях в другие страны, США лицемерно обвиняют РФ - Лавров
- 15:10 03.10.2022
- Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся военной мобилизации
- 14:30 03.10.2022
- Российские алмазы не попали в новый пакет санкций ЕС против РФ
- 14:20 03.10.2022
- Временный поверенный в делах РФ объявлен персоной нон грата в Литве
- 13:40 03.10.2022
- В случае угрозы ФРГ готова оказать поддержку Тайваню - Вильш
- 13:30 03.10.2022
- Проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ одобрил комитет Госдумы
- 13:04 03.10.2022
- Вице-мэр Ракова рассказала о скором внедрении новых инструментов для усиленной подготовки детей к ЕГЭ
- 12:20 03.10.2022
- Заболеваемость ковидом в РФ за неделю снизилась на 30% - оперштаб
- 12:10 03.10.2022
- В Ростовской области план по мобилизации выполнен в полном объеме
- 11:20 03.10.2022
- Опрос: Большинство россиян не хотят иметь счета в зарубежных банках
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать