Трапм собирается подать в суд на ряд СМИ за клевету

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время подаст в суд на несколько СМИ за клевету на себя в ходе и после президентских выборов 2020 года. Об этом он написал в понедельник в социальной сети Truth Social («Трус соушл»).



«В ближайшие недели и месяцы мы подадим иски против большого числа других компаний фейковых новостей за их ложь, клевету и злодеяния», — говорится в сообщении.



Ранее в понедельник представители экс-хозяина Белого дома подали в суд Южного округа Флориды на телеканал CNN («Си-эн-эн») за клевету. Трамп требует взыскать с телеканала порядка 475 млн долларов за многочисленные попытки его очернить.



