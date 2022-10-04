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НОВОСТИ

Трапм собирается подать в суд на ряд СМИ за клевету

09:15 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время подаст в суд на несколько СМИ за клевету на себя в ходе и после президентских выборов 2020 года. Об этом он написал в понедельник в социальной сети Truth Social («Трус соушл»).

«В ближайшие недели и месяцы мы подадим иски против большого числа других компаний фейковых новостей за их ложь, клевету и злодеяния», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник представители экс-хозяина Белого дома подали в суд Южного округа Флориды на телеканал CNN («Си-эн-эн») за клевету. Трамп требует взыскать с телеканала порядка 475 млн долларов за многочисленные попытки его очернить.

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