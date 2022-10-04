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НОВОСТИ

Герой России Сергей Липовой поддержал мобилизованных москвичей

19:15 04.10.2022

Мобилизованных москвичей поддержал ветеран конфликтов в Афганистане и Чечне, Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой. «Нужно людям сказать добрые, напутствующие слова. О том, что они все герои, они сегодня пришли добровольно, выполняют особенную миссию», - заявил Липовой журалистам. Как говорит ветеран, по его мнению, у мобилизованных москвичей «настроение боевое» и он ждет их с победой.

Напомним, Сергей Липовой служил в Советской армии и Вооруженных силах РФ с 1983 по 2005 годы, был военным летчиком. В должности командира вертолета Ми-8 он участвовал в Афганской войне, позже служил в составе группы российских погранвойск в Таджикистане, где в 1996 году был удостоен звания Героя России. После увольнения со службы он возглавил общероссийскую организацию «Офицеры России».

Как сообщала «Независимая газета», в Москве действуют временные пункты мобилизации, открытые на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. Туда приходят москвичи, получившие мобилизационные повестки, а также добровольцы. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября президентом Владимиром Путиным в связи с проведением спецоперации в Украине.

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