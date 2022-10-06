С помощью интернет-игр мошенники пытаются вовлечь детей в финансовые пирамиды - ЦБ
13:30 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Второе направление, которое мы сейчас активно оцениваем, — это интернет-игры. Вернее, финансовые пирамиды с элементами интернет-игр, хотя никакой игровой деятельности там нет. Вовлекают в такие финансовые пирамиды даже детей, пытаются вовлечь. Это плохо не только в том, что человек, ребенок, теряет деньги в моменте, но и в том, что приучают к тому, что игровая деятельность на деньги — это нормально. Более того, создают ощущение, что в следующий раз у меня будет возможность выиграть», — сказал Лях, подчеркнув, что в финансовой пирамиде выиграть нельзя.
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