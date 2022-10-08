В связи с пожаром на Крымском мосту организуется паромная переправа
08:25 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», — сказал Лукашенко, рекомендовав пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
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