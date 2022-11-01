Байден назвал возмутительным получение нефтяными компаниями США сверхдоходов «от войны»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает возмутительным получение американскими нефтяными компаниями рекордных прибылей и связывает это с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

«За последние шесть месяцев шесть крупнейших нефтяных компаний получили около 100 млрд долларов. 100 млрд долларов доходов меньше чем за 200 дней», — сказал он в понедельник в Белом доме. «Я считаю размер этих прибылей возмутительным», — добавил президент США. «Для меня нет проблемы в том, что корпорации получают справедливую прибыль или окупают свои инвестиции и инновации, — подчеркнул он. — Но произошло совершенно не это. Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное. Их прибыль — это прибыль от войны». По версии Байдена, указанные доходы получены вследствие роста стоимости нефти, который якобы имел место из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине.