Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа после предпринятых ранее попыток радикалов запустить ракеты по израильской территории. Об этом сообщила в пятницу армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа», — говорится в сообщении армии в «Твиттере».