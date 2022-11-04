Байден заявил, что США скоро «освободят Иран», либо иранцы «освободят сами себя»
09:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя». Американский лидер сделал данное утверждение, выступая в четверг в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии. Трансляцию вел телеканал Си-спэн.
Байден рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, однако отвлекся и неожиданно обратился к иранской тематике, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть эту тему. «Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», — сказал Байден, не приведя никаких подробностей. Зал отреагировал на эти слова президента возгласами одобрения. После этого хозяин Белого дома вновь вернулся к рассказу о ветеранах.
НОВОСТИ
- 09:30 04.11.2022
- «Турецкий поток» может быть усилен дополнительным трубопроводом — представитель Эрдогана
- 08:50 04.11.2022
- Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа
- 08:40 04.11.2022
- В Николаеве произошло несколько взрывов - СМИ
- 08:30 04.11.2022
- G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть — Reuters
- 23:02 03.11.2022
- Мобилизованные получат единовременную выплату в 195 тс руб - Указ
- 22:02 03.11.2022
- Президенты Турции и США провдут встречу во время саммита G20
- 21:10 03.11.2022
- Британский посол в Москве получила в МИД РФ доказательства связи Лондона с атакой на ЧФ
- 20:55 03.11.2022
- Швеция и Финляндия сделали пока недостаточно для вступления в НАТО - МИД Турции
- 19:40 03.11.2022
- Генассамблея ООН призвала США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы
- 19:25 03.11.2022
- Хуснуллин сроки окончания ремонта автомобильной части Крымского моста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать