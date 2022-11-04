Байден заявил, что США скоро «освободят Иран», либо иранцы «освободят сами себя»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя». Американский лидер сделал данное утверждение, выступая в четверг в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии. Трансляцию вел телеканал Си-спэн.

Байден рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, однако отвлекся и неожиданно обратился к иранской тематике, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть эту тему. «Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», — сказал Байден, не приведя никаких подробностей. Зал отреагировал на эти слова президента возгласами одобрения. После этого хозяин Белого дома вновь вернулся к рассказу о ветеранах.