В России за сутки выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом
11:30 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 149, летальных исходов из-за ковида — на 71. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 6 375 случаев заражения и 73 смерти, всего с начала пандемии — 21 453 667 и 390 459 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 259 против 9 774 днем ранее, до 20 841 779.
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