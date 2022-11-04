В России за сутки выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 149, летальных исходов из-за ковида — на 71. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 375 случаев заражения и 73 смерти, всего с начала пандемии — 21 453 667 и 390 459 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 259 против 9 774 днем ранее, до 20 841 779.