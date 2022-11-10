Глава Минцифры назвал российскую финансовую отрасль мировым лидером по цифровизации
12:20 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская финансовая отрасль является наиболее зрелой в области цифровизации по сравнению с остальным миром, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.
«Финансовая отрасль РФ с огромным отрывом лидирует по уровню цифровой зрелости от других отраслей экономики в сопоставлении с международными показателями. Не когда мы сравниваем финансы с сельским хозяйством, а когда мы сравниваем уровень цифровизации финансовой отрасли в России и уровень цифровизации этой отрасли в мире», — сказал Шадаев.
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