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ООН не смогла справиться с хаосом в мире — премьер Индии

11:00 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многосторонние институты, в том числе ООН, не смогли справиться с хаосом в мире и решить проблемы с нарушением глобальных цепочек поставок, которые находятся «в руинах». Об этом заявил во вторник на рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита Группы двадцати премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Изменение климата, пандемия коронавируса, события на Украине и глобальные проблемы привели к хаосу в мире. Глобальные цепочки поставок находятся в руинах. Во всем мире наблюдается кризис с доступом к предметам первой необходимости», — сказал Моди.

«Проблема, стоящая перед бедными гражданами каждой страны, еще более серьезна. Их повседневная жизнь стала борьбой за выживание. У них нет финансовых возможностей справиться с ударом. Мы должны без колебаний признать, что многосторонние институты, такие как ООН, потерпели неудачу в решении этих вопросов», — подчеркнул он.

По словам Моди, в многосторонних организациях, в том числе в ООН, не были проведены соответствующие реформы. «Сегодня мир возлагает большие надежды на G20, актуальность нашей группы стала более значимой», — указал индийский премьер.

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