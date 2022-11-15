РФ учтет планы Японии нарастить военный потенциал — посол в Токио

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна учесть планы Японии увеличить военный бюджет и военный потенциал с учетом ее намерений развивать связи с НАТО, поскольку видит признаки расширения сферы деятельности Североатлантического альянса в непосредственной близости от своих границ. Об этом заявил в беседе с российскими журналистами посол РФ в Токио Михаил Галузин по случаю завершения своей миссии.

«Японская сторона говорит о намерении развивать, уплотнять связи с НАТО и воплощает в жизнь это намерение, например направляя своего высшего руководителя впервые в истории на саммит НАТО в Мадриде, как это было в конце июня нынешнего года. Когда Япония на таком фоне говорит о планах качественно нарастить и военные расходы, и военный потенциал, то я хочу отметить, что это происходит в непосредственной близости от наших границ», — сказал он, добавив, что это требует от России «должного учета как в политическом плане, так и в сугубо военно-техническом».

По словам Галузина, НАТО пытается расширить сферу своей «разрушительной, безответственной, а временами и преступной деятельности» и на Азиатско-Тихоокеанский регион, что «не сулит спокойствия» в нем.