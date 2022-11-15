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НОВОСТИ

Большинство участников G20 осудили конфликт на Украине, но были и другие мнения — Reuters

12:20 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство представителей стран Группы двадцати (G20) решительно осудили конфликт на Украине, однако по этой ситуации были и другие мнения. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на проект совместного коммюнике.

«Были другие взгляды и разные оценки ситуации (на Украине — прим. ТАСС) и санкций», — отмечается в документе. Вместе с тем в проекте коммюнике говорится, что страны G20 не считают этот формат площадкой «для решения вопросов безопасности». «Мы считаем, что проблемы безопасности имеют значительные последствия для глобальной экономики», — говорится в тексте.

Кроме того, согласно проекту заявления, представители стран Группы двадцати дали положительную оценку зерновой сделке. Вместе с тем они также подчеркнули, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

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