РФ смотрит, какую позицию занимают страны при голосовании в ООН по антироссийским вопросам

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва смотрит на то, какую позицию занимают дружественные ей страны при голосовании в ООН по тем или иным антироссийским вопросам. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что Армения, Казахстан, Сербия и ряд других стран воздержались при голосовании Генассамблеи ООН по резолюции о российских «репарациях» Украине.

«Это суверенные государства», — подчеркнул представитель Кремля. Вместе с тем, добавил он, в Москве «внимательно следят за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам».