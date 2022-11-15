Выступление Зеленского на G20 говорит о том, что он не слушает советы Запада — Лавров

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати (G20) свидетельствует о том, что он не слушает советы Запада по переговорам. Об этом заявил журналистам во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в саммите Группы двадцати.

«Из его выступления я вынес только один вывод: что он никаких западных советов пока не слушает. Не буду перечислять все, что он сказал. Была воинственная риторика, русофобская, агрессивная. Но лучше всего содержание его речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами», — указал министр.