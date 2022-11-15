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Переброска танков в район границы ЛНР говорит о подготовке попытки прорыва — Марочко

16:12 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переброска танков в район линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) говорит о подготовке масштабной попытки прорыва. Об этом заявил во вторник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

«Противник действительно начал перебрасывать сюда (в район границы ЛНР — прим. ТАСС) значительные силы и средства, в том числе бронетанковые группы, которые являются основными ударными силами сухопутных войск. Это все свидетельствует о том, что противник будет пытаться в очередной раз прорывать нашу оборону», — сказал он.

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