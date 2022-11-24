0
0
62
НОВОСТИ

В этом году Венгрия не будет ратифицировать соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

19:00 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в этом году, вопреки ожиданиям, не будет заниматься ратификацией соглашений о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Как сообщил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, этот вопрос депутаты рассмотрят только после Нового года.

«Венгрия поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО и внесет этот вопрос в повестку дня первой сессии парламента в следующем году», — сказал Орбан на пресс-конференции после встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) в словацком городе Кошице. «Шведы и финны до сих пор не потеряли и не потеряют ни одной минуты из-за Венгрии. Венгрия обязательно окажет им поддержку, необходимую для присоединения», — процитировало премьера информационное агентство МТИ.

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 24.11.2022
В Минпромторге считают, что что экспорт металлургической продукции не требует господдержки
0
33
18:47 24.11.2022
Сбер поделился опытом использования искусственного интеллекта в здравоохранении
0
99
18:45 24.11.2022
Мэру Харькова придется заплатить штраф за обращение к жителям на русском языке
0
98
18:31 24.11.2022
ЕК просил у стран Европы трансформаторы и генераторы для Украины
0
114
17:40 24.11.2022
В Анталье начали сбор подписей с требованием запретить продажу и аренду жилья иностранцам
0
207
17:12 24.11.2022
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
0
208
17:00 24.11.2022
Париж, осуждая удары РФ по объектам на Украине, должен осуждать и удары ВСУ — Песков
0
214
16:32 24.11.2022
Поставки вооружения на Украину идут из не менее чем 25 государств — СК
0
284
16:12 24.11.2022
Методы представителей Киева будут признаны экстремистскими, их ждет трибунал — Захарова
0
307
16:10 24.11.2022
Бизнес поддержал законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий
0
278

Возврат к списку