В этом году Венгрия не будет ратифицировать соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в этом году, вопреки ожиданиям, не будет заниматься ратификацией соглашений о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Как сообщил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, этот вопрос депутаты рассмотрят только после Нового года.

«Венгрия поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО и внесет этот вопрос в повестку дня первой сессии парламента в следующем году», — сказал Орбан на пресс-конференции после встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) в словацком городе Кошице. «Шведы и финны до сих пор не потеряли и не потеряют ни одной минуты из-за Венгрии. Венгрия обязательно окажет им поддержку, необходимую для присоединения», — процитировало премьера информационное агентство МТИ.

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Венгрия и Турция.