Коммерческим структурам предложили запретить владеть спецсчетами для сбора денег на капремонт
09:20 25.11.2022 Источник: Известия
В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. Общественный совет при Минстрое направил в ведомство такой законопроект для внесения в ГД. «Известия» ознакомились с копией документа.
Речь об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт — деньги, помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома, могут собирать в «общий котел» региональных операторов (куда попадают средства от жильцов многих домов, и здания ремонтируют по очереди). Как именно это делать, решают при голосовании собственников квартир. Примерно каждый 10-й дом в стране пользуется спецсчетом.
Авторы законопроекта считают, что предложенная ими мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте. Некоторые управляющие компании (УК) фактически воруют со спецсчетов деньги, сказали «Известиям» эксперты общественного совета при Минстрое. Например, средства тратят на работы по завышенным сметам или платят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги, добавили там.
На данный момент, владельцы порядка 32% спецсчетов — это УК, еще примерно по 34% — товарищества собственников жилья (ТСЖ) и регоператоры (они могут контролировать не только «общий котел», но и выступать владельцами спецсчетов).
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