Кудрин вскоре перейдет на работу в «Яндекс» - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров. Фактическое решение о переходе Кудрина в «Яндекс» уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря.

«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о „Яндексе“. Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании. Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания», — сказал собеседник агентства.