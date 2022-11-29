Данные о заражении COVID-19 в России на 27 нября, 2022
11:45 27.11.2022 Источник: Интерфакс
"В РФ выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 661 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, отметили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 тыс. 088 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 170. До сегодняшнего дня в течение четырех дней отмечался рост заболеваемости. За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 53 умерших.
"Выздоровели за сутки 4 174 человека, или на 18,0% меньше в сравнении с 26 ноября", - говорится в сообщении.
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