Судья матча "Зенит" - "Спартак" выдал 6 красных карточек за драку

18:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основное время матча заключительного тура группового этапа Фонбет — Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершилось массовой дракой. Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге.

По итогам драки, в которой участвовали игроки команд, главный арбитр Владимир Москалев показал шесть красных карточек. С поля были удалены футболисты «Зенита» Вильмар Барриос, Родригао и Малком, замененный по ходу матча. У «Спартака» красные карточки получили нападающий Шамар Николсон, а также форвард Александр Соболев и запасной вратарь Александр Селихов, находившиеся на скамейке запасных.