10:00 Источник: Известия

США начали активно подпитывать конфликт на Украине после государственного переворота 2014 года. Об этом 27 ноября заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — сказал Лафонтен.

Как отметил политик, Вашингтон смог добиться ухудшения отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией. Кроме того, он также устранил геополитического противника в лице Германии. По мнению Лафонтена, именно так США получили возможность определять политику стран ЕС.

«Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает», — сказал он. Известия