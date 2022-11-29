США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года - немецкий политик
10:00 28.11.2022 Источник: Известия
США начали активно подпитывать конфликт на Украине после государственного переворота 2014 года. Об этом 27 ноября заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — сказал Лафонтен.
Как отметил политик, Вашингтон смог добиться ухудшения отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией. Кроме того, он также устранил геополитического противника в лице Германии. По мнению Лафонтена, именно так США получили возможность определять политику стран ЕС.
«Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает», — сказал он. Известия
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