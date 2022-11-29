В Москве пройдут соревнования «первая помощь»
19:00 28.11.2022
Департамент образования и науки столицы сообщает, что 1 декабря стартует городское соревнование «Первая помощь – 2022/2023».
«Ученики 8-11 классов московских школ смогут продемонстрировать навыки оказания неотложной медицинской помощи на городском соревновании «Первая помощь - 2022/23», - говорится в сообщении.
Мероприятие будет поделено на три этапа. С 1 декабря 2022 года по 3 апреля 2023 года будет проходить первый этап, в рамках которого ученикам предстоит пройти мастер-классы по оказанию первой помощи.
На втором этапе школьники будут выполнять теоретические задания в электронном личном кабинете. Он продлится с 4 по 14 апреля следующего года.
Завершающий этап представляет собой практическую часть, где учащимся нужно выполнить индивидуальное задание по оказанию первой неотложной помощи.
Регистрация участников начнется с 1 декабря на портале.
НОВОСТИ
- 22:40 28.11.2022
- США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с РФ по Украине — Reuters
- 22:00 28.11.2022
- Военная база в ЦАР подверглась удару с самолета, вылетевшего из соседней страны — АФП
- 21:20 28.11.2022
- ЕС не откажется от топлива из РФ, пока не сократит энергопотребление — Еврокомиссия
- 20:40 28.11.2022
- Глава Бурятии назвал странными слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
- 20:00 28.11.2022
- Крупнейшие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа — NYT
- 19:20 28.11.2022
- ОБСЕ донельзя себя маргинализировала, «последний гвоздь» забивает Польша — Захарова
- 18:40 28.11.2022
- Медведев в ответ на слова Подоляка предупредил, что «видеовключение из Ялты» будет из СИЗО
- 18:00 28.11.2022
- Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов
- 17:55 28.11.2022
- Сбер проведет демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
- 17:32 28.11.2022
- ФРГ хотела бы, чтобы ее ракеты Patriot оставались в системе обороны НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать