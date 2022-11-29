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НОВОСТИ

В Москве пройдут соревнования «первая помощь»

19:00 28.11.2022

Департамент образования и науки столицы сообщает, что 1 декабря стартует городское соревнование «Первая помощь – 2022/2023».

«Ученики 8-11 классов московских школ смогут продемонстрировать навыки оказания неотложной медицинской помощи на городском соревновании «Первая помощь - 2022/23», - говорится в сообщении.

Мероприятие будет поделено на три этапа. С 1 декабря 2022 года по 3 апреля 2023 года будет проходить первый этап, в рамках которого ученикам предстоит пройти мастер-классы по оказанию первой помощи.

На втором этапе школьники будут выполнять теоретические задания в электронном личном кабинете. Он продлится с 4 по 14 апреля следующего года.

Завершающий этап представляет собой практическую часть, где учащимся нужно выполнить индивидуальное задание по оказанию первой неотложной помощи.

Регистрация участников начнется с 1 декабря на портале.

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