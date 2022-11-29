Крупнейшие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа — NYT

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие мировые издания призвали правительство Соединенных Штатов снять обвинения с основателя организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиана Ассанжа. Об этом в понедельник сообщила газета «Нью-Йорк таймс».

Такие газеты, как «Нью-Йорк таймс», «Гардиан», «Таймс», «Монд» и «Паис», а также журнал «Шпигель» направили письмо американскому правительству, в котором говорится, что «судебное преследование Ассанжа создает опасный прецедент, угрожающий первой поправке [американской конституции, гарантирующей свободу слова]».

«Получение и раскрытие конфиденциальной информации, когда это необходимо в интересах общества, являются частью повседневной работы журналистов», — говорится в письме. По словам представителей данных изданий, «криминализация такой работы нанесет серьезный ущерб демократии».

В США 51-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В мае Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США после соответствующего решения Верховного суда. Последние три года Ассанж содержится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. В WikiLeaks неоднократно подчеркивали, что преследование австралийца «всегда было политическим делом».