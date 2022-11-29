Крупнейшие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа — NYT
20:00 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведущие мировые издания призвали правительство Соединенных Штатов снять обвинения с основателя организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиана Ассанжа. Об этом в понедельник сообщила газета «Нью-Йорк таймс».
Такие газеты, как «Нью-Йорк таймс», «Гардиан», «Таймс», «Монд» и «Паис», а также журнал «Шпигель» направили письмо американскому правительству, в котором говорится, что «судебное преследование Ассанжа создает опасный прецедент, угрожающий первой поправке [американской конституции, гарантирующей свободу слова]».
«Получение и раскрытие конфиденциальной информации, когда это необходимо в интересах общества, являются частью повседневной работы журналистов», — говорится в письме. По словам представителей данных изданий, «криминализация такой работы нанесет серьезный ущерб демократии».
В США 51-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В мае Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США после соответствующего решения Верховного суда. Последние три года Ассанж содержится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. В WikiLeaks неоднократно подчеркивали, что преследование австралийца «всегда было политическим делом».
НОВОСТИ
- 22:40 28.11.2022
- США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с РФ по Украине — Reuters
- 22:00 28.11.2022
- Военная база в ЦАР подверглась удару с самолета, вылетевшего из соседней страны — АФП
- 21:20 28.11.2022
- ЕС не откажется от топлива из РФ, пока не сократит энергопотребление — Еврокомиссия
- 20:40 28.11.2022
- Глава Бурятии назвал странными слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
- 19:20 28.11.2022
- ОБСЕ донельзя себя маргинализировала, «последний гвоздь» забивает Польша — Захарова
- 19:00 28.11.2022
- В Москве пройдут соревнования «первая помощь»
- 18:40 28.11.2022
- Медведев в ответ на слова Подоляка предупредил, что «видеовключение из Ялты» будет из СИЗО
- 18:00 28.11.2022
- Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов
- 17:55 28.11.2022
- Сбер проведет демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
- 17:32 28.11.2022
- ФРГ хотела бы, чтобы ее ракеты Patriot оставались в системе обороны НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать