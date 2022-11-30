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Украина не сможет покрыть потребности в электроэнергии за счет импорта — депутат

22:40 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт электроэнергии из западных стран не способен возместить объем электроэнергии, необходимый Украине. Страна может импортировать менее 10% своих потребностей, сообщил во вторник глава комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус.

«В час пик Украина потребляет около 16 тыс. мегаватт. Импортировать мы можем менее 10% данного объема, поэтому одним импортом мы не можем закрыть наши потребности. Импорт может нам помогать в сложное время, когда возникает дефицит, делая промежутки отсутствия электроэнергии более короткими, но полностью разрешить ситуацию он не может», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Герус добавил, что наиболее тяжелая ситуация с электроэнергией наблюдается в центральной части страны и на северо-востоке.

По данным компании «Укрэнерго», на утро вторника дефицит электроэнергии в сетях Украины составил 30%, а производители обеспечивали лишь 70% потребностей страны.

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