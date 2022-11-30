НАТО не должна становиться антикитайским блоком — глава МИД Венгрии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступает против того, чтобы Североатлантический альянс занимал конфронтационную позицию по отношению к КНР и становился антикитайским блоком. Об этом заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто в связи с началом второго дня совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте.

Он сообщил, что отношения с Китаем входят в число вопросов, которые стоят на повестке дня заседания. «Мы не хотим, чтобы НАТО стала антикитайским блоком. Нам не нужна еще одна опасность холодной войны, проблем и так хватает», — написал Сийярто на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пример Венгрии «наглядно доказывает, что сотрудничество [с Китаем] на основе взаимного уважения и взаимной выгоды действительно возможно», отметил министр.