НАТО не должна становиться антикитайским блоком — глава МИД Венгрии
14:12 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия выступает против того, чтобы Североатлантический альянс занимал конфронтационную позицию по отношению к КНР и становился антикитайским блоком. Об этом заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто в связи с началом второго дня совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте.
Он сообщил, что отношения с Китаем входят в число вопросов, которые стоят на повестке дня заседания. «Мы не хотим, чтобы НАТО стала антикитайским блоком. Нам не нужна еще одна опасность холодной войны, проблем и так хватает», — написал Сийярто на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Пример Венгрии «наглядно доказывает, что сотрудничество [с Китаем] на основе взаимного уважения и взаимной выгоды действительно возможно», отметил министр.
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