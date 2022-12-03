По указанию властей «Твиттер» цензурировал свою соцсеть - журналист

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Twitter («Твиттер») регулярно выполняла указания американских властей в основном представителей Демократической партии по цензурированию своей социальной сети. Это следует из документов расследования, опубликованных в пятницу в «Твиттере» независимым журналистом Мэттом Таиби, который ссылается на внутреннюю переписку.



Ранее в пятницу новый владелец «Твиттера» Илон Маск опубликовал ссылку на учетную запись журналиста и анонсировал, что скоро будут обнародованы материалы о том, что соцсеть делала в случае с обнародованием материалов с ноутбука Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена.



Как отмечает в своем расследовании Таибби к 2020 году и представители занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа и команда Байдена обращались в «Твиттер» с тем, чтобы администраторы удалили те или иные невыгодные для них твиты. «К 2020 году запросы от связанных [с властями] лиц на удаление твитов были рутинным делом. Один управляющий мог написать другому: „Вот еще [публикации] на изучение от команды Байдена. На это сделовал ответ: „Сделано“, — написал журналист, приложив снимок подобной служебной переписки, — Как знамености так и неизвестные люди могли быть удалены [из соцсети] по распоряжению политической партии». Таибби также указывает, что так как большинство сотрудников «Твиттера» были сторонниками демократов, то и возможностей для влияния на соцсеть у представителей этой партии было намного больше.



