По указанию властей «Твиттер» цензурировал свою соцсеть - журналист
09:20 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее в пятницу новый владелец «Твиттера» Илон Маск опубликовал ссылку на учетную запись журналиста и анонсировал, что скоро будут обнародованы материалы о том, что соцсеть делала в случае с обнародованием материалов с ноутбука Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена.
Как отмечает в своем расследовании Таибби к 2020 году и представители занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа и команда Байдена обращались в «Твиттер» с тем, чтобы администраторы удалили те или иные невыгодные для них твиты. «К 2020 году запросы от связанных [с властями] лиц на удаление твитов были рутинным делом. Один управляющий мог написать другому: „Вот еще [публикации] на изучение от команды Байдена. На это сделовал ответ: „Сделано“, — написал журналист, приложив снимок подобной служебной переписки, — Как знамености так и неизвестные люди могли быть удалены [из соцсети] по распоряжению политической партии». Таибби также указывает, что так как большинство сотрудников «Твиттера» были сторонниками демократов, то и возможностей для влияния на соцсеть у представителей этой партии было намного больше.
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