Глава ЕК получила критику от британского парламента за сравнение Украины с Ирландией

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены парламента Великобритании подвергли критике главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, сравнившую истории российско-украинских и британо-ирландских отношений. Об этом сообщает в субботу газета «Дейли телеграф».



Выступая на этой неделе в Дублине, она заявила, что народ Ирландии, как никто другой, «знает, что значит борьба за право на существование» своего государства. «Сегодня за свою независимость сражается другая европейская нация. Конечно, Ирландия далеко от украинской линии фронта, но вы лучше многих других понимаете, почему эта война так много значит для нас всех», — сказала она. Глава ЕК добавила, что Украина борется «за свободу и право на самоуправление», что можно считать намеком на борьбу Ирландии за автономию («хоумрул») в конце XIX — начале XX века.



«То, что сказала Урсула фон дер Ляйен, совершенно немыслимо, а также недипломатично, неразумно и неправильно. Это показывает, что она не вполне представляет себе исторические обстоятельства. Это также демонстрация невежества в области, касающейся отношений между Соединенным Королевством и Ирландией», — заявил изданию бывший член британского кабмина и ближайший соратник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона Джейкоб Рис-Могг.



Другой депутат от правящей Консервативной партии Дэвид Джонс заявил, что фразу фон дер Ляйен нельзя считать всего лишь простительной «бестактностью в лучших традициях [ее предшественника на посту главы ЕК] Жан-Клода Юнкера».



