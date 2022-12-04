В РФ из-за роста импорта снизились цены на черную икру и осетровую рыбу

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России. Это связано с падением общей потребительской активности, а также с увеличением доли импорта осетровых в Россию, сообщил ТАСС в воскресенье глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.



«Кардинального повышения стоимости черной икры и осетровых видов рыб в Астраханской области в предновогодние дни не прогнозируется. Местные рыбопромышленники удерживают цены на рыбную продукцию, в том числе на традиционные продукты для новогоднего стола. Мониторинг цен по данному сегменту в регионе показывает, что наблюдается их стойкое снижение, которое характерно для всей страны, в том числе и для столицы. Это связано с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, общим снижением потребительской способности населения на фоне текущей ситуации и, как следствие, падением товарооборота у некоторых предприятий», — сообщил Маркин.



