Вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти
09:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше $100.
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