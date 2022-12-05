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НОВОСТИ

Вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти

09:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа официально перестает импортировать поставляемую морем российскую нефть и попытается ввести для остальных покупателей ценовой потолок на нее в $60 за баррель. В понедельник начинает действовать эмбарго ЕС на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступает в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 и минимум на 5% ниже рыночной.

Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше $100.

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