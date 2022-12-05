Лидер британских лейбористов высказался за упразднение Палаты лордов
14:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что намерен упразднить Палату лордов, верхнюю палату британского парламента, в случае прихода к власти. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Скай ньюс», говоря о докладе с изложением видения будущего партии, который должен быть опубликован позднее в понедельник.
По информации СМИ, документ под названием «Новая Великобритания», разработанный при участии бывшего премьер-министра Гордона Брауна (занимал пост с 2007 по 2010 год), будет содержать около 40 рекомендаций. «Да, это так», — сказал Стармер, отвечая на вопрос, надеется ли он на то, что Палата лордов, возникшая еще в XIV веке, будет упразднена лейбористским правительством. «Это одна из рекомендаций, которая содержится в сегодняшнем докладе. После этого мы проведем консультации по этим рекомендациям, протестируем их, и, в частности, посмотрим на то, насколько они могут быть воплощены в жизнь», — сказал политик. Стармер добавил при этом, что, по его мнению, мало кто может выступить в защиту неизбираемой палаты парламента, число членов которой приблизилось к 800.
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