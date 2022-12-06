В приграничных районах Белгородской области создаются батальоны самообороны

17:00 Источник: Интерфакс

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков во вторник сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.

"С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли", - написал глава региона в соцсети.

Он пояснил, что формируются несколько батальонов "из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".

Губернатор уточнил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах.