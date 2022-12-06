В приграничных районах Белгородской области создаются батальоны самообороны
17:00 06.12.2022 Источник: Интерфакс
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков во вторник сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.
"С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли", - написал глава региона в соцсети.
Он пояснил, что формируются несколько батальонов "из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".
Губернатор уточнил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах.
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