Украина с февраля направила на военные нужды $30 млрд — премьер

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина после начала боевых действий в стране в феврале выделила на нужды армии и безопасности более 30 млрд долларов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, выступая во вторник на заседании правительства.

«За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство выделило 1 трлн 130 млрд гривен (30,6 млрд долларов — прим. ТАСС)», — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, начиная с февраля власти Украины выделили на зарплаты военным и сотрудникам других силовых структур 770 млрд гривен (20,85 млрд долларов — прим. ТАСС). На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружений украинские власти выделили 176,2 млрд гривен (4,77 млрд долларов — прим. ТАСС), что больше, чем в целом за последние десять лет, уточнил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в бюджете Украины на 2023 год выделено 300 млрд гривен (8,12 млрд долларов) на закупку, модернизацию и ремонт оружия и военной техники.