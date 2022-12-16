Британия должна нести ответственность за нападение на консульство КНР — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании не должно уклоняться от ответственности за нападение на консульство КНР в Манчестере. Такое мнение выразила в пятницу газета «Глобал таймс».

«Нападение на посольства и консульства являются серьезным нарушением закона, страна пребывания должна нести ответственность за отсутствие безопасности, которую она обязуется обеспечивать. <…> Когда такое происходит, правительство Великобритании не должно уклоняться от своей ответственности», — отмечает издание.

Как подчеркивается в статье, «согласно международному праву, включая Венскую конвенцию о консульских сношениях и соответствующие соглашения между КНР и Великобританией, британские власти обязаны защищать безопасность помещений и персонала китайских посольств и консульских представительств».

В среду британский МИД сообщил, что шесть работников генконсульства КНР в Манчестере, включая генерального консула Чжэн Сиюаня, отзываются из Соединенного Королевства после запроса британской стороны. Посольство КНР в Лондоне в свою очередь проинформировало, что Чжэн Сиюань, якобы причастный к избиению гонконгского демонстранта на антикитайской протестной акции, возвращается на родину на ротационной основе.