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НОВОСТИ

Венгрия настояла на исключении трех министров РФ из 9-го пакета санкций ЕС — СМИ

10:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия настояла на том, чтобы министр энергетики Николай Шульгинов, министр спорта Олег Матыцин и министр здравоохранения Михаил Мурашко не были включены в девятый пакет санкций ЕС в отношении России. Об этом сообщает в пятницу портал «Еврообсервер» со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным издания, на таком шаге Будапешт настоял «в последнюю минуту».

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