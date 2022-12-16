Венгрия настояла на исключении трех министров РФ из 9-го пакета санкций ЕС — СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия настояла на том, чтобы министр энергетики Николай Шульгинов, министр спорта Олег Матыцин и министр здравоохранения Михаил Мурашко не были включены в девятый пакет санкций ЕС в отношении России. Об этом сообщает в пятницу портал «Еврообсервер» со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным издания, на таком шаге Будапешт настоял «в последнюю минуту».