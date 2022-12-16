Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепре и Виннице

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прозвучали в пятницу утром в Киеве, Днепре, Виннице и других городах Украины. Об этом сообщили украинские СМИ и местные руководители.

В частности, по информации издания «Страна», два мощных взрыва были слышны в Днепре, также прозвучали взрывы в Виннице.

О взрывах в Деснянском районе Киева написал в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко. Позже украинское издание «Вести» сообщило о повторном взрыве в столице. По данным мэра Кривого Рога Александра Вилкула, в городе «есть повреждения».

В пятницу утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.