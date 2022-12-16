Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепре и Виннице
12:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прозвучали в пятницу утром в Киеве, Днепре, Виннице и других городах Украины. Об этом сообщили украинские СМИ и местные руководители.
В частности, по информации издания «Страна», два мощных взрыва были слышны в Днепре, также прозвучали взрывы в Виннице.
О взрывах в Деснянском районе Киева написал в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко. Позже украинское издание «Вести» сообщило о повторном взрыве в столице. По данным мэра Кривого Рога Александра Вилкула, в городе «есть повреждения».
В пятницу утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
НОВОСТИ
- 12:32 16.12.2022
- Медведев усомнился в заверениях НАТО о том, что альянс не воюет с Россией
- 12:20 16.12.2022
- Япония считает действия Китая «самым большим стратегическим вызовом» — стратегия нацбезопасности
- 12:05 16.12.2022
- В России выявили 8 451 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 16.12.2022
- ЕС предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей — СМИ
- 11:20 16.12.2022
- Суд назначил экс-президенту Перу 18 месяцев предварительного заключения
- 11:05 16.12.2022
- Палата представителей США разрешила провести референдум о независимости Пуэрто-Рико
- 11:00 16.12.2022
- Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
- 10:32 16.12.2022
- Венгрия настояла на исключении трех министров РФ из 9-го пакета санкций ЕС — СМИ
- 10:20 16.12.2022
- Перевооружение РВСН на мобильный комплекс «Ярс» завершится в 2023 году
- 10:05 16.12.2022
- Британия должна нести ответственность за нападение на консульство КНР — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать