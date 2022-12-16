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В России выявили 8 451 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 451, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 833 случая заражения и 57 смертей, всего с начала пандемии — 21 701 321 и 392 891 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 393 против 7 539 днем ранее, до 21 096 061.

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